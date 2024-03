Für den SV Waldhof geht es gegen Bielefeld fast schon um alles

Nur noch neun Wochen. Dann steht fest, ob sich der SV Waldhof doch noch in eine weitere Saison in der 3. Liga gerettet hat. Oder ob die bittere Zukunft Regionalliga Südwest heißt. Und dann wird man sehr wahrscheinlich an den 30. Spieltag zurückdenken, an dem die Weichen gestellt wurden für den Klassenerhalt – oder den Abstieg.