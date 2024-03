Für den TSV Birkenau stellt sich die Frage der Ehre

Wo anfangen, wo aufhören? Der TSV Birkenau schien nach dem 40:28 im so wichtigen Kellerduell gegen die TSG Dossenheim gerade noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen, um den Verbleib in der Handball-Badenliga doch noch zu schaffen. Aber das, was die 120 Zuschauer am Mittwochabend in der Langenberghalle sahen, ließ alle, die es mit den Schwarzen Falken halten, ratlos zurück.