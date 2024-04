Für den TSV Birkenau wird der Druck immer größer

Die Luft wird immer dünner für den TSV Birkenau. Während Nachbar HSG Weschnitztal am Samstag in Buchen den vorzeitigen Aufstieg in die Badenliga eintüten kann, muss Birkenau den Abstieg in die Verbandsliga befürchten. Fünf Spiele stehen aktuell noch auf dem Spielplan, mindestens zwei muss der TSV als aktuell Tabellenvorletzter gewinnen und darauf hoffen, dass das punktgleiche Schlusslicht TSG Dossenheim und die zwei beziehungsweise drei Pluspunkte vor Birkenau platzierten TSV Knittlingen und TV Friedrichsfeld nichts mehr gewinnen. Nicht gerade eine Schönwetter-Prognose.