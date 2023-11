FV Fortuna Heddesheim steht im Halbfinale

Fortuna Heddesheim steht im Halbfinale des Badischen Fußballpokals. Das Team von Trainer Rene Gölz gewann am Mittwochnachmittag das Duell zweier Verbandsligisten beim VfB Bretten mit 3:2 (0:1). Für das Halbfinale haben sich am Mittwoch neben den Heddesheimern auch der Verbandsligist 1. FC Mühlhausen, der den FV Mosbach mit 5:1 schlug, und der Regionalligist FC Astoria Walldorf qualifiziert, der beim SV Spielberg zu einem 5:0-Erfolg kam. Der letzte Teilnehmer der Runde der besten vier wird am Samstag, 18. November, 14.30 Uhr, in der Partie der beiden Drittligisten SV Sandhausen und SV Waldhof ermittelt. „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die den Bus vor dem eigenen Tor geparkt hat“, sagte der Heddesheimer Trainer Rene Gölz nach dem Sieg in der Partie vor 320 Zuschauern und befand: „Bretten hat es uns auf dem tiefen Rasenplatz schwer gemacht. Sie haben auf Konter gesetzt.“