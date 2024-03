Große Chance für die TSG 1862/09 Weinheim

Chancenverwertung muss besser werden

Am Sonntag, 24. März (15 Uhr), bietet sich der TSG nun die große Chance, den Abstand auf die Konkurrenten auszubauen – und einen weiteren Schritt in Richtung Oberliga zu machen. Zwingende Voraussetzung hierfür ist natürlich ein eigener Erfolg beim Vorletzten, FC Germania Friedrichstal. „Wie schon gegen Gommersdorf ist das ein Spiel, das wir ohne Wenn und Aber gewinnen müssen, wenn wir den Anspruch haben, Meister werden zu wollen“, weiß Abele. Auch der womöglich schwer zu bespielende Rasenplatz im Stutenseer Stadtteil dürfe hierbei kein Hindernis darstellen.

Die Diskussionen um die jüngste 1:2-Niederlage des Verbandsligisten und die Aufstellung des SV Waldhof II sind abgehakt. Am Samstag soll wieder ein Sieg her.

Und er weiß natürlich auch, dass es am Ende auf die Tordifferenz ankommen kann. Die spricht derzeit noch ziemlich deutlich für den 1. FC Mühlhausen (+35), der nur einen Punkt hinter der TSG (+23) rangiert. Der Verfolger hat bislang 16 Treffer mehr erzielt als die Abele-Elf, die jedoch die bessere Defensive stellt und vier Tore weniger kassiert hat. Umso wichtiger wäre nach dem 4:3 gegen Neuenheim, dem 1:2 in Mannheim sowie dem 2:0 gegen Gommersdorf nun also auch ein deutlicher Sieg in Friedrichstal.

Konkurrenten treffen direkt aufeinander

Doch nicht nur in Sachen Tordifferenz kann die TSG 62/09 am Sonntag ein Ausrufezeichen setzen. Die Abele-Elf kann die Konkurrenz nämlich auch punktemäßig distanzieren. Denn: Der Fünfte Heddesheim ist am Wochenende im Pokal gefordert und könnte bereits um acht Punkte „weggeschoben“ werden, weiß Abele. Mühlhausen gastiert zeitgleich zum Spitzenspiel beim Vierten Astoria Walldorf II und Zuzenhausen muss bereits am Samstag in Neuenheim ran. „Beides keine Selbstläufer“, weiß Abele. „Vor allem Walldorf ist für jede Auswärtsmannschaft ein heißes Pflaster.“