Heimat der Mädchen: Die SG Hohensachsen lebt Familie

„Spielen wir jetzt noch übers große Feld?“ Die Trainingsgruppe von Hohensachsens jüngsten Fußballerinnen kann gar nicht genug bekommen. „Nein, für heute ist Schluss, schaut doch mal auf die Uhr“, lacht Andreas Ewald. Bis zu 50 Mädchen werden von ihm und sieben Trainerkollegen am Langewiesenweg betreut. Und das nur bei den Jüngsten. Die SG Hohensachsen hat alle Altersklassen oft doppelt besetzt, schickt neben den gut 120 Mädchen auch noch zwei Frauenteams in den Ligabetrieb. Das muss Hohensachsen erst mal jemand nachmachen.

Stolz ist der 3. Vorsitzende des Vereins nicht nur auf die drei Bundesligaspielerinnen, die aus der SGH hervorgingen. Vor allem die vielen lizenzierten Trainer, die oft aus den eigenen Reihen kommen, sorgen dafür, dass die Mädchen in Hohensachsen optimal betreut werden. Neben vielfältiger Freizeitgestaltung stehen auch regelmäßige Trainingslager an.

Der Mann, der 2008 den Mädchenfußball an der Bergstraße ins Rollen brachte, erinnert sich gern an die Anfänge, als sich die „Wilden Mädchen“ badische Meistertitel und Staffelsiege krallten. Und als er mangels Kapazität sogar keine neuen Spielerinnen mehr aufnehmen konnte. „Das passiert uns nicht mehr. Wir schicken niemanden weg“, sagt der 54-Jährige, der den Werdegang der drei Hohensachsener Bundesligaspielerinnen Sophie Walter, Büsra Kuru und jetzt Lina von Schrader mitprägte. Und das in Zeiten, in denen Frauenfußball noch weit weniger im Fokus stand.