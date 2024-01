Heimspiel des TSV Birkenau fällt aus

Das für Samstag, 19.30 Uhr angesetzte erste Rückrundenspiel der Handball-Badenliga zwischen dem TSV Birkenau und der HSG Ettlingen ist abgesagt. Grund hierfür ist ein Beschluss des DHB, dass wenn sich Deutschland für ein EM-Hauptrundenspiel qualifiziert, Verbandsspiele auf Wunsch von einer Mannschaft einseitig verlegt werden können. Von dieser Möglichkeit hat Ettlingen Gebrauch gemacht und dies am Montagabend um 20.15 Uhr beim Badischen Handball-Verband per E-Mail beantragt. Dieser Antrag wurde vom Staffelleiter am Dienstagnachmittag angenommen.

Die Begründung lautet, dass einige Spieler der HSG Karten für das EM-Spiel Deutschland gegen Island (Samstag, 20.30 Uhr) hätten. „Wir hatten nicht mal die Möglichkeit, das Spiel eventuell auf den Samstagnachmittag zu verlegen“, sagt Frank Jöst, Mitglied der Sportlichen Leitung des TSV Birkenau, in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: „Hätte uns Ettlingen am Wochenende vorher mitgeteilt, dass sie die Möglichkeit einer Spielverlegung in Betracht ziehen, hätten wir uns einiges an Zeit für die Organisation des Spieltages und auch Kosten gespart, da die immer aktuell erscheinende Hallenzeitung bereits am Sonntagabend in den Druck gegangen war. Ob die erworbenen Eintrittskarten auch der alleinige Grund sind, können wir leider nicht beurteilen.“ tsv