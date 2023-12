Nachdem die deutschen Vorjahressieger Jonas Wagner und Christina Honsel bereits ihre Startzusagen gegeben haben, war die spannende Frage, welche Top-Ausländer ihnen bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala am 2. Februar 2024 Paroli bieten würden. Und mit Angelina Topic kommt nun auch die Vierte der Weltrangliste in die TSG-Halle.

Meetingchef Thomas Geißler hatte bereits angekündigt, bei der Auswahl „ganz hoch ins Regal greifen“ zu müssen – mit der Verpflichtung der 18-jährigen Serbin ist ihm ein Paukenschlag gelungen.

Bereits bei der WM in Budapest gab es demnach die entscheidenden Gespräche mit Vater und Trainer Dragutin Topic sowie die gewünschte Zusage. „Die Fotos von den Zuschauern, die so nah an den Athleten dran sind, und der Schwingboden haben überzeugt“, so Geißler.

Im Jugendbereich hat Angelina Topic nahezu alles abgegriffen, was es zu holen gibt, 2022 wurde sie U18-Weltmeisterin, in diesem Jahr folgte der U20-Titel in Jerusalem. Hätte sie von dort nicht direkt nach Budapest weiterreisen müssen, wäre wohl auch dort mehr möglich gewesen als Platz sieben.

