HSG Weinheim/Oberflockenbach feiert die Herbstmeisterschaft

Mit einem 38:20-Erfolg über den TV Schriesheim machen die Verbandsliga-Handballerinnen die Herbstmeisterschaft klar und überwintern auf Tabellenplatz eins, zusammen mit dem verlustpunktgleichen TV Edingen. Eine Woche nach dem engen Spiel in Saase war der TV Schriesheim im nächsten Bergstraßenderby ohne Chance.

Bis Minute zehn setzten sich die Rot-Blauen auf 9:5 ab. Doch dann agierte die Abwehr nicht mehr konsequent genug und die Gäste aus Schriesheim kamen wieder auf zwei Tore heran. Erst in den letzten acht Minuten des ersten Durchgangs steigerten die Gastgeberinnen das Tempo zur 18:10-Pausenführung.

Der Start in die zweite Hälfte war ein Rückfall in alte Zeiten. Nichts lief mehr zusammen, es wurden keine klaren Torchancen mehr herausgespielt und zu viele leichtfertige Würfe genommen. Zehn Minuten gelang nur ein Treffer. Doch auch die Gäste konnten diese Schwächephase nicht nutzen. Beim 19:14 ging ein Ruck durch die Mannschaft und bis Minute 50 wurde der Vorsprung auf 27:17 ausgebaut. Ab jetzt war die Spielfreude zurück und der HSG-Express nahm Fahrt auf. Die Gastgeberinnen erhöhten durch ihr schnelles Spiel und konsequente Chancenverwertung auf ein letztlich dann doch ungefährdetes 38:20. Nach der EM-Pause geht es für den Herbstmeister am 21. Januar gegen Vogelstang weiter. kf