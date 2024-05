HSG Weinheim/Oberflockenbach feiert einen Sieg über den Meister

An den Positionen in der Tabelle veränderte sich nichts, aber mit dem 34:28-(15:11)-Sieg gegen Landesligameister TV Schriesheim verabschiedeten sich die Handballer der HSG Weinheim/Oberflockenbach von ihren Fans in die Pause. Ob es für die HSG TSG/TVO in der nächsten Runde wieder in der Landesliga weitergeht oder die HSG absteigt, ist noch unklar. Badenligameister TV Hardheim muss „Schützenhilfe“ leisten und in die Regionalliga aufsteigen.