HSG Weinheim/Oberflockenbach stürzt Spitzenreiter TV Hemsbach

Weit entfernt von einem handballerischen Leckerbissen, dafür mit sehr viel Unterhaltungswert: Das Landesliga-Derby zwischen der HSG Weinheim/Oberflockenbach und dem TV Hemsbach sorgte am Samstagabend für Gesprächsstoff. Zwölf Zeitstrafen gegen die Gastgeber, drei Rote Karten und ein stinksaurer Gästetrainer – es war etwas geboten in der TSG-Halle. Am Ende stand der 29:26-(13:14)-Erfolg des gastgebenden Tabellenneunten, der mit dem Heimsieg vor 120 Zuschauern den Hemsbacher Spitzenreiter stürzte. Bitter für die Gäste um Trainer Jozef Bokol, die nun am Samstag (20 Uhr) beim neuen Spitzenreiter TV Schriesheim verlorenen Boden wiedergutmachen wollen.