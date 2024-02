Imke Onnen setzt sich bei der Hochsprung Gala 2024 die Krone auf

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind für Imke Onnen am Freitagabend in der Weinheimer TSG-Halle zum Greifen nah. Das weiß auch die Athletin von Hannover 96 wenige Augenblicke vor ihrem Sprung über die geforderte Höhe von 1,97 Meter. Mit den Händen vorm Gesicht und Kopfhörern in den Ohren versucht die 29-Jährige den Geräuschpegel in der Halle auszublenden.