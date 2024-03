Jede Menge Kreismeistertitel gehen an die Bergstraße

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der Startgemeinschaft SG Weinheim-Hohensachsen nahmen sehr erfolgreich an den Meisterschaften im Schwimmkreis Mannheim teil. Aus sieben Vereinen waren 188 Aktive gemeldet, die insgesamt 885 Einzel- und elf Staffelstarts absolvierten. Dabei ging es auch um die Qualifikationen für die Bezirksmeisterschaften, die Mitte März in Eppelheim stattfinden.

Lautenschläger siegt vierfach

Von 63 Aktiven der TSG Weinheim erzielten viele einen oder mehrere der 80 ersten Plätze, 51 zweiten Plätze und 40 dritten Plätze. Gewohnt erfolgreich war Amelie Lautenschläger vom Jahrgang 2015, die alle vier Einzelstarts gewann, und dies mit großem Vorsprung vor den folgenden Aktiven. Joaquin Arraiza (Gold über 50 m und 100 m Freistil) und Niklas Terborg (Gold über 50 m Rücken) dürfen sich als jüngste Schwimmer (Jg. 2016) Kreisjahrgangsmeister nennen. Erste Plätze in ihrem Jahrgang erzielten zudem Elise Albinus, Fabio Bertolini, Noah Lautenschläger, Katharina Maier, Toni Misera, Lena Otto, Heidi Wang und Sarah Wehrle.

Eine weitere lange Liste führt die Kreisjahrgangsmeister auf, die außer mehreren ersten auch weitere Platzierungen belegten: Julia Aichner, Adrian Azores, Anna Casto, Jule Essers, Pia Hölken, Sebastian Maier, Hannah Riefers, Emma Roth und Simon Sporer. Eine große Zahl weiterer guter Platzierungen und neuer persönlicher Bestzeiten zeugen von der guten Nachwuchsarbeit der Weinheimer Schwimmabteilung. 20 Schwimmerinnen und Schwimmer qualifizierten sich so auch für die Bezirkskämpfe.

Stimmungsvolle Staffeln

Besonders bei den Staffeln war die Stimmung in der Halle großartig und die Zuschauer feuerten die Aktiven lautstark an. Auch hier die Weinheimer gewannen die beiden gemischten 4x50-Meter-Staffeln mit Toni Misera, Amelie Lautenschläger, Emilia Till und Noah Lautenschläger bei den jüngeren sowie mit Fabio Bertolini, Viktor Majtényi, Hannah Riefers und Sarah Wehrle bei den älteren Jugendlichen.

Auch Hohensachsen jubelt

Zwölf Aktive der SG Hohensachsen sammelten 25 Mal Edelmetall; neben sieben Kreismeistertiteln gab es noch je neunmal Silber und Bronze. Die jüngste Teilnehmerin Greta Fiebranz (Jg. 2014) wurde Kreisjahrgangsmeisterin über 50 m und 100 m Brust, Svenja Huke (Jg. 2007) und Lea Blaue (Jg. 2006) schlugen über 100 Lagen und 100 Brust jeweils in ihrem Jahrgang als Erste an. Bei den Jungs gewann Taras Hornik (Jg. 2008) zwei Titel über die beiden Bruststrecken (50 und 100) und Jonathan Horner (Jg. 2012) gewann Gold über 50 Rücken. Silbermedaillen sammelten Svenja Huke, Carla Hoffmann (Jg. 2011), Taras Hornik, Benjamin Jäger (Jg. 2008) und der jüngste männliche Aktive Tony Kuonath (Jg. 2014). Bronzemedaillen gingen an Svenja Huke, Marie Streich (Jg. 2011), Greta Fiebranz, Alexander Horner (Jg. 2008) und Taras Hornik.