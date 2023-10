Kann der SV Waldhof Abstiegskampf?

Das Echo in den Fanforen und den sozialen Medien fiel verheerend aus: Die Anhänger des SV Waldhof taten über das Wochenende in teils harschen Worten ihren Unmut über die Krise bei ihrem Lieblingsverein kund, der durch den desolaten Auftritt bei der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Borussia Dortmund II am Freitagabend und dem 3:2-Sieg des VfB Lübeck gegen Viktoria Köln am Samstag auf einen Abstiegsplatz in der 3. Liga abstürzte. Seit vier Spielen warten die Mannheimer auf einen Sieg, der Trend in den vergangenen Wochen fällt besorgniserregend aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur prekären Situation beim SVW.