Klare Steigerung der JSG nach der Pause zum 29:19

Deutlich machte es die Handball-D-Jugend der JSG Hemsbach/Laudenbach in der Bezirksliga 1 bei der SG Nußloch. Nur mit kleinem Kader angereist taten sich die Gäste bis zum 12:11 zur Pause noch schwer. Die Abwehr war nicht konsequent genug, das Spiel zu fehlerhaft. In der Pause fand der Trainer die richtigen Worte, verbesserte Abwehr und viele Balleroberungen brachten das 29:19.

Die E-Jugend-Handballer steckten den anfänglichen Rückstand bei der E2 der TSG Seckenheim schnell weg. Max Haufe und Marten Kruse überzeugten vor allem in der ersten Halbzeit mit schönen Toren und dank geschlossener Teamleistung nach der Pause glückte der Sieg.

Die E2 zeigte in Viernheim einen engagierten Auftritt. Das junge Team zeigte ein intensives, schnelles Spiel, kam zu schönen Torchancen. Endstation war aber meistens beim Torhüter, Pfosten und Latte. Der TSV kam dagegen mit Gegenstößen zu einfachen Toren und zum Sieg.

Ein starkes Spiel zeigte die C-Jugend beim Bezirksliga-Tabellenführer SV Waldhof. Die JSG ging sogar nach neun Minuten dank geduldig ausgespielter Angriffe in Führung, ehe Waldhof bis zur Pause kleine JSG-Unsicherheiten zum 18:13 nutzte. In der zweiten Halbzeit gab die JSG ihr Bestes, stand im Kollektiv zusammen und kämpfte gegen die starke Waldhof-Abwehr, doch beim 33:24 ließ merklich die Kraft nach.

B-Jugend hält die Luft an

Hochspannung im Spiel der B-Jugend-Badenliga beim TSV Rot/Malsch: Die JSG Hemsbach/Laudenbach führte schnell 5:2, schloss dann aber zu überhastet ab und kam in der Abwehr oft den Schritt zu spät, was den 10:12-Pausenrückstand zur Folge hatte. Doch die JSG kämpfte und machte aus dem 13:18 die 22:21-Führung. Wenige Sekunden vor Ende überhörte ein JSG-Spieler den Pfiff des Schiedsrichters, was ein Siebenmeter zur Folge hatte. Doch der TSV-Schütze verwarf und die Bergsträßer jubelten.