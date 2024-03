Kreisklasse B: In Laudenbach wird der Sport zur Nebensache

Ganz im Zeichen des am 9. Februar verstorbenen Laudenbacher Spielers Matthias Bär stand die Partie zwischen dem SV Laudenbach und Fortuna Heddesheim III. Der Verein spendete sämtliche Einnahmen aus dem Derby an Bärs Familie, Laudenbachs Sportlicher Leiter Björn Helly hielt eine ergreifende Ansprache, die Mannschaften spielten mit Trauerflor und in der vierten Minute gedachten die 200 Zuschauer, beide Teams, Trainer und Offizielle ihres langjährigen Weggefährten. Eine bengalische Fackel wurde gezündet, erst danach ging es los.