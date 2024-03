Kreisliga: Der TSG-Motor stottert, FVL sendet ein Lebenszeichen

Beiden Teams merkte man die Bedeutung der Begegnung an, für den TSV Neckarau regierte der Überlebenskampf im Tabellenkeller, für die TSG 91/09 Lützelsachsen ging es darum, die Verfolger abzuschütteln. Und so starteten die beiden Kreisligisten sehr offensiv und verbuchten einige gefährliche Torraumszenen. Für die Saasemer blieben die Versuche von Schröder (3., 12.) und Carocci (5.) allerdings auf der Strecke. Noch einmal Schröder, dessen Schuss geblockt wurde (21.), sowie Schillinger mit dem Kopf bei der anschließenden Ecke (22.) reihten sich in die Riege der Glücklosen ein. Als auch Spahns Kopfball nach Carocci-Freistoß in den Armen des TSV-Schlussmanns endete, ahnten die mitgereisten TSG-Anhänger, dass der Motor an diesem Tag offenbar zu viel Luft zog.