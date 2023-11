KSV Hemsbach geht gestärkt ins Duell gegen den Spitzenreiter

Der KSV Hemsbach setzte sich gegen den KSV Malsch im ersten Rückrundenkampf der Ringer-Verbandsliga mit 24:14 durch. Der in der Vorrunde verlorenen Heimkampf (10:23) gab den Hemsbachern den nötigen Ansporn. In der Rückrunde werden in allen Gewichtsklassen die Stilarten gewechselt, sodass Trainer Sven Helwig einige Umstellungen in der Mannschaft vornahm.