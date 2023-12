KSV Hemsbach holt Remis beim Vizemeister

Im letzten Kampf der Verbandsligasaison gab es für die Ringer des KSV Hemsbach bei der RKG Reilingen-Hockenheim II noch ein Unentschieden. Nach dem Kampf der Reservemannschaft wurde der RKG-Ringer im Schwergewicht, Kevin Schellin, in der Bundesligamannschaft eingesetzt. Somit wurde das Ergebnis von 20:16 auf 20:20 abgeändert.

Hemsbachs Trainer Sven Helwig musste auf seine Stammkräfte Oliver Lehnert, Kevin Fluh, Merih Kaya und Robert Ordihovski krankheitsbedingt verzichten. Auch deshalb, war dieses Unentschieden eine große Überraschung. Verletzungsbedingt musste Alexej Bondar (57 kg, G) gegen Bastian Fellner aufgeben. Dominic Weickinger (130 kg, F) verlor seinen Kampf gegen Kevin Schellin auf der Matte überhöht nach Punkten gewann dann aber am grünen Tisch.

Vladyslav Chornovil (61 kg, F) beendete seine erste Saison in Hemsbach souverän: elf Kämpfen, elf Siegen und die vollen 44 Punkte. Er gewann auch gegen Giuseppe Gerbino mit (16:0) Punkten überhöht. Rohat Oguz (98 kg, G) unterlag dem besten RKG-Ringer dagegen überhöht nach Punkten. Motiviert vom letzten Überraschungssieg gegen Brötzingen schaffte der junge Hemsbacher Pekay Güner (66 kg, G) gegen Tobias Büchler den nächsten Schultersieg. Thilo Dicker (86 kg, F) punktete kampflos, da Hemsbach in dieser Gewichtsklasse an diesem Abend keinen Ringer stellen konnte.