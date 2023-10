Das war ärgerlich: Die Verbandsliga-Ringer des KSV Hemsbach verloren beim SV Brötzingen knapp mit 18:20. Der alles entscheidende Schlüsselkampf in der 80-Kilo-Klasse ging verloren. Nach dem Wiegen konnte man schon an den Mannschaftsaufstellungen erkennen, dass es ein ausgeglichenes Ergebnis geben wird.

Der erst 14-jährige Alexej Bondar (57 kg, Freistil) durfte nach den Ausfällen der beiden Stammringer in dieser Gewichtsklasse zum ersten Mal bei den Aktiven auf die Matte. Gegen Darian Fett musste er aber auf die Schulter. Einer der Trainingsfleißigsten beim KSV, Rohat Oguz (130 kg, Greco), beherrschte seinen Gegner Rasim Taha Aktas in einem spannendenden Kampf beim 5:1-Punktsieg. Tobias Horneff (61 kg, G) schulterte seinen Gegner Puya Aymin Mir Esmaeeli nach 1:35 Minuten mit einem Kopfhüftschwung. Dominic Weickinger (98 kg, F) gelang nach sogar schon nach 15 Sekunden bei seiner ersten Aktion aus dem Stand gegen Eduard Reich der Schultersieg. Auch Pekay Güner (66 kg, F) wurde 2023 erstmals in der ersten Mannschaft eingesetzt. Jedoch war er gegen Lom Ali Hamzatov ohne Chance und wurde nach 1:18 Minuten geschultert. Damit ging der KSV Hemsbach mit einer 10:8-Führung in die Pause.