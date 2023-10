Der KSV Hemsbach bot im jüngsten Kampf der Ringer-Verbandsliga sein bestes Aufgebot der Saison, konnte aber eine 12:27-Niederlage gegen die RKG Reilingen-Hockenheim II nicht vermeiden. Das hohe Ergebnis spiegelt aber nicht die Leistung der Hemsbacher Ringer wider. Die Hemsbacher Trainer Sven Helwig und sein Co Malik Mahmud Gül hatten einige Umstellungen in der Mannschaft vorgenommen, um die geringe Chance gegen den Tabellenzweiten zu nutzen. Zudem wurden zwei mögliche Schultersiege vom Kampfrichter nicht gewertet.

Hemsbachs Siegringer Vladyslav Chornovil (57 kg, Freistil) bezwang den amtierenden Deutschen B-Jugend-Meister Christiano Liebzeit klar mit 16:0 Punkten. Im Schwergewicht (130 kg, Greco) tat sich Rohat Oguz gegen den 20 Kilo schwereren Thorsten Schmitt anfangs sehr schwer und geriet in Rückstand. Kurz vor der Pause brachte er dann aber einen Kopfhüftschwung zum Schultersieg durch. Tobias Horneff (61 kg, G) fand kein Mittel gegen RKG-Ringer Giuseppe Gerbino, um sich entscheidend durchzusetzen. Er musste beim abwechslungsreichen Kampf eine 8:20-Niederlage hinnehmen. Dominic Weickinger (98 kg, F) schulterte Marco Liebgott nach einer Minute durch einen Achselwurf – es war der letzte Sieg für den KSV Hemsbach an diesem Abend. Bener Ibrahim Kaya (66 kg, F) unterlag dem starken Zweitligaringer Sergiu Lupasco überhöht mit 0:16 zum Pausenstand von 12:7 für die Gastgeber in der KSV-Halle.