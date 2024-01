Luca Holland-Cunz erneut beste Deutsche

Im zweiten U20-Weltcup der Florett-Damen traten fast 200 Fechterinnen aus 21 Nationen gegeneinander an. Mit dabei waren Luca Holland-Cunz und Marie Höfler von der TSG 1862 Weinheim, die von Trainer Andrea Magro angeleitet wurden. Holland-Cunz bestätigte dabei ihre ausgezeichnete Leistung vom Weltcup in Udine (Italien) und belohnte sich als beste Deutsche mit Platz sechs.

Die zweite EM- und WM-Aspirantin der TSG Weinheim neben Holland-Cunz, Marie Höfler, hatte im Vorfeld eine Erkrankung ereilt. Sie musste stark geschwächt ins Turnier starten. Nach sehr guter Vorrunde und verdientem Freilos im 256-er schied sie gegen die Französin Garance Roger auf Platz 79 aus. In der Hoffnung, dass das Krankheitspech bald ein Ende hat, wird der bevorstehende Weltcup am 3. Februar in Leipzig für Höfler besonders spannend, da sie sich dort die EM-Teilnahme sichern kann. ak