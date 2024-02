Lützelsachsen startet mit Nachholspiel und will kein Déjà-vu

Am ersten März-Wochenende starten die Fußballer im Kreis ins neue Jahr. Bereits an diesem Wochenende sind mit dem SKV Sandhofen und der TSG 91/09 Lützelsachsen in der Kreisliga aber bereits gefordert. Die beiden Clubs bestreiten am Sonntag (14.30 Uhr) das Anfang Dezember ausgefallene Nachholspiel. TSG-Coach Frank Schüßler freut sich auf den Re-Start, hätte aber auch eine Woche mehr Vorbereitung, wie sie die anderen Mannschaften der Liga genießen dürfen, gerne in Anspruch genommen: „Wir hatten jetzt nur fünf Wochen Vorbereitung, aber auch Sommer waren wir selten komplett.“