Mädchen des TTV West krallen sich den Landespokal

Der Nachwuchs des Badischen Tischtennisverbandes hatte zuletzt einen vollen Terminkalender. Nach den Mannschaftsmeisterschaften stand nur einen Tag später in Spöck der Badische Verbandspokal auf dem Programm. Vom TTV Weinheim-West waren ein Mädchen 15- sowie ein Jungen 15- und Jungen 19-Team am Start. Diese hatten sich über den Bezirkspokal Rhein-Neckar und den Regionspokal Nord zur Landesebene qualifiziert.

Klares 4:0 im Halbfinale

Die Weinheimer Mädchen wurden in kompletter Aufstellung ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gewannen ihr Halbfinale zum Auftakt klar 4:0 gegen den TTC Gemmingen. Im Finale trafen sie auf den VSV Büchig, der zuvor den TTC Limbach mit 4:3 besiegt hatte. In den ersten beiden Einzeln gab es eine Punkteteilung. Marie Manhart unterlag in fünf Sätzen Büchigs Spitzenspielerin Cathleen Herzberger. Franca Reichardt lag zunächst zwei Sätze gegen Hriplivai zurück, stellte sich aber immer besser gegen das Materialspiel ihrer Gegnerin ein und glich ihrerseits im Schlussfinish aus.