Die Ausgangssituation vor dem Bergstraßenderby der Handball-Landesliga zwischen der HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach und der TG Laudenbach in der TSG-Halle war glasklar. Einerseits die Gastgeber, deren Punktekonto aus den vergangenen Spielen nicht besonders gut aussieht, andererseits die Gäste aus Laudenbach, die in ihren bisherigen Partien meist überzeugten und zu den Spitzenteams der Liga zählen. Als Favorit galten deshalb eindeutig die Gäste. Doch der Favorit wurde seiner Rolle nicht gerecht. Vielmehr holte der personell stark gebeutelte Außenseiter HSG mit 26:21 (13:10) wichtige Punkte.

Kompletter HSG-Rückraum fehlt

Schon in den Anfangsminuten rückte ein Akteur ins Rampenlicht, der im weiteren Verlauf des Spiels noch mehrfach glänzte: HSG-Tor Peter Scheurich für die HSG um 1:0. Danach hatten die Gäste leichte Vorteile, doch aus dem 2:3 machten HSG-Linksaußen Peter Scheurich und Sebastian Labs auf Rechtsaußen das 5:3 dazu. Laudenbach blieb durch Lukas Büntig zum 5:4 „dran“ (13.), ehe die HSG über 7:5 (18.) die Führung auf 9:5 (22.) ausbaute. Die HSG überstand eine 4:6-Unterzahl und Büntig musste nach direktem „Rot“ das Feld verlassen. Mit dem 13:10 ging es in die Pause. Ein direkter Freiwurf der TG landete nach Ablauf der ersten 30 Minuten „nur“ an der Latte.

17 Paraden

Mit einem „Dreierpack“ der HSG zum 16:10 (33.) ging es in die zweite Halbzeit. Diese deutliche HSG-Führung war schon so etwas wie eine Vorentscheidung, auch wenn die Gäste mit schnellen Ballpassagen in gute Wurfpositionen kamen. Sie scheiterten aber immer wieder an Marc Hornstein im HSG-Tor, der insgesamt auf 17 Paraden kam. Sein Team nutzte dagegen die Chancen besser und lag bei 23:16 (52.) erstmals mit sieben Toren in Front. Auch die offensivere Deckung der TGL konnte die HSG nicht entscheidend bremsen, der Torabstand blieb mit sieben Treffern bei 25:18 (56.) und 26:19 (58.) erhalten.