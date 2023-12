Marcel Abele will mit der TSG 1862/09 Weinheim in die Oberliga

Seit vier Wochen ruht nun bereits der Ball in der Fußball-Verbandsliga. Mit einem 0:0 bei Verfolger Astoria Walldorf II hatten sich die Spieler der TSG 1862/09 Weinheim am 24. November in die Winterpause verabschiedet – das Remis reichte, um die Tabellenführung bis ins neue Jahr hinein zu verteidigen. Eine Situation, die bei der Amtsübernahme von Trainer Marcel Abele im November 2022 nahezu undenkbar schien, die TSG 62/09 stand seinerzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Im Interview spricht Abele über das vergangene Jahr, die sportliche Zukunft des Vereins, seine persönlichen Ambitionen sowie ein kurzes Comeback als Spieler – unter traurigen Umständen.