Martin Kobylanski tritt in Mannheim in die Fußstapfen des Vaters

Stolze 27 Jahre ist es nun schon her, dass Andrzej Kobylanski für den SV Waldhof in der 2. Liga auf Torejagd ging. Am Ende seiner Zeit beim SVW zwischen Oktober 1995 und dem Frühsommer 1997 standen für den Stürmer 16 Tore in 55 Partien in der Statistik und als Kobylanski nach dem Abstieg der Blau-Schwarzen die Zelte in Mannheim abbrach, um zurück in die polnische Heimat zu Widzew Lódz zu wechseln, war sein Söhnchen Martin gerade einmal drei Jahre alt.