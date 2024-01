Meisterschaftstermine 2024 stehen fest

Bei den Ringern ist die Punkterunde 2023 abgeschlossen, doch stehen noch die Endrunden-Regionskämpfe um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft sowie zwei Aufstiegskämpfe in Nordbaden auf dem Terminplan. Um den Einzug ins Finale kämpfen am 6. und 13. Januar der SV Wacker Burghausen gegen den KSC Hösbach und der SC Kleinostheim gegen den KSV Köllerbach. In Nordbaden kämpfen am 13. und 20. Januar die beiden Sieger der Landesligagruppen KSV Berghausen und KSV Ispringen um den Aufstieg in die Verbandsliga, wobei Berghausen zuerst das Heimrecht genießt.

Landeskämpfe in Laudenbach

Die Einzelmeisterschaften beginnen mit den Baden-Württembergischen Titelkämpfen des weiblichen Ringkampfes am Samstag, 20. Januar im südbadischen Kollnau. Eine Woche später (27. Januar) finden in Benningen (bei Ludwigsburg) die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in beiden Stilarten statt.

Die Nordbadischen Meisterschaften folgen zeit- und ortsnah: Am Sonntag, 28. Januar ist nämlich die KG Laudenbach/Sulzbach in der Laudenbacher Bergstraßenhalle Ausrichter der Titelkämpfe im freien Stil in allen Altersklassen. Es folgen die Meisterschaften des NBRV im griechisch-römischen Stil am Sonntag, 18. Februar durch die RKG Reilingen/Hockenheim.