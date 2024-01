MLP Academics trennen sich von Joonas Iisalo

Die MLP Academics Heidelberg haben sich von ihrem Headcoach Joonas Iisalo getrennt. Die Freistellung mit sofortiger Wirkung erfolgte nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie, einer Bilanz von zwei Siegen, denen 13 Niederlagen gegenüberstehen und dem damit einhergehend 18. Tabellenplatz. Die Mannschaft brauche einen neuen Impuls von außen, um die herausfordernde Mission Klassenerhalt realisieren zu können, hieß es in einer Pressemitteilung

Iisalo war nach dem Schlusspfiff schon einigermaßen ratlos gewesen: „Mit diesem Fokus, dieser Einstellung und dieser Leistung werden wir kein einziges Spiel gewinnen. In dieser Situation müssen wir tief graben, um Lösungen zu finden.“ Noch im Sommer hatte man den Vertrag mit Iisalo um zwei weitere Jahre bis einschließlich der Saison 2025/2026 verlängert. Gemeinsam wollte man sich in der easyCredit BBL etablieren und perspektivisch höhere Ziele in Angriff nehmen. Doch die insgesamt äußerst schwache Vorstellung der Mannschaft ließ nun keine andere Wahl. Die Mannschaft um Kapitän Akeem Vargas ist am Sonntag in Braunschweig wieder gefordert.