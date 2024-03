Nach nur einer Woche: Die TSG 1862/09 ist zurück auf Platz eins

Eine Woche nach dem bitteren 1:2 gegen die Reserve des SV Waldhof haben die Verbandsliga-Fußballer der TSG 1862/09 Weinheim die richtige Reaktion gezeigt. Die Elf um Trainer Marcel Abele bezwang den abstiegsbedrohten VfR Gommersdorf am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0). Damit übernahm die TSG auch wieder die Tabellenführung, da der FC Zuzenhausen im Parallelspiel gegen Astoria Walldorf II nicht über ein 1:1 hinaus kam und Spitzenreiter 1. FC Mühlhausen am Sonntag mit 1:3 gegen den SV Spielberg verlor.

Die Abele-Schützlinge waren von Beginn an bemüht, die Waldhof-Niederlage vergessen zu machen, doch zumindest in den ersten zehn Minuten konnte Gommersdorf die Partie noch ausgeglichen gestalten. Danach aber nahmen die Gastgeber das Spiel in die Hand. Eine Flanke von Pasquale Marsal konnte Yannick Schneider zunächst jedoch noch nicht verwerten. In der 27. Minute hatte erneut Schneider die bis dato größte Chance im Spiel, sein Schuss wurde allerdings auf der Linie geklärt.