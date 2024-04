Pamalick Fofana ist von seinem Heimatverein SG Hemsbach überzeugt

„Ich bin Stürmer und will natürlich immer Tore schießen“, sagt Pamalick Fofana mit einem Lächeln. Am Sonntag klappte das beim 29-jährigen Offensivspieler von A-Ligist SG Hemsbach besonders gut. Mit drei Treffern verdoppelte der Gambier, der seit 2014 in Deutschland lebt, mal eben seine Saisonausbeute. Und nicht nur er erwischte im Heimspiel gegen den SC Blumenau einen guten Tag, auch sein Team präsentierte sich so, wie man es in dieser Runde nicht gerade oft erlebt hatte: Mit 9:2 (2:0) fegte der Tabellen-13. über die bemitleidenswerten Gäste hinweg.