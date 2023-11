Patermann ist nicht zu überwinden

Handschuhsheim hätte am Sonntag wohl noch Stunden spielen können und doch keine Chance gehabt, die Auswärtspartie in Großsachsen zu gewinnen. Mit einem erstaunlich leichten und deutlichen 29:19-Heimsieg hatte an der Bergstraße niemand gerechnet. Vater des Erfolgs war Großsachsens Torhüter: Die Experten auf der Tribüne schrieben Nico „Pati“ Patermann eine Quote von 50 Prozent parierter Würfe zu!