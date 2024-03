Penguin Tappers fahren zum größten Tanzturnier der Welt

Herausragende Erfolge melden die Hemsbacher Stepptänzerinnen bei der Qualifikation zum weltweit größten Tanzturnier, dem Dance World Cup (DCW), der vom 27. Juni bis 6. Juli in Prag mit über 3000 Teilnehmern stattfinden wird. Das DWC-Qualifying ist eines der größten Tanzturniere Deutschlands und das einzige nationale Qualifikationsturnier für die Tanzrichtungen Ballett, Modern, Contemporary, Jazz, Lyrical, Tap, Song and Dance, Acro Dance, Hip Hop und Folklore. Über 1600 Tänzerinen und Tänzer in allen Altersklassen aus nahezu 90 deutschen Tanz-Institionen waren an den fünf Tagen in Wesseling am Start.