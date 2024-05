Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

"Qualles" Botschaft kommt in Lützelsachsen bestens an Der Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin löst in Lützelsachsen Begeisterungsstürme aus – und übt in einem Musikvideo gemeinsam mit Rapper M.I.K.I. scharfe Kritik am DFB.