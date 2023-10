Überzeugender Abschluss einer nahezu perfekten Hinrunde: Die Ringer der Kurpfälzer Löwen gewannen am Samstag im letzten Kampf vor dem Stilartenwechsel das Derby gegen den SRC Viernheim in Ladenburg 23:11. Damit beenden sie die Hinserie der 2. Bundesliga Süd punktgleich mit Tabellenführer SV Germania Weingarten, der beim 16:17 in Nürnberg seine erste Niederlage einstecken musste. Einziger Wermutstropfen: Mykhailo Rudio (86 kg, G) sah in einem von ihm hitzig geführten Kampf gegen Florian Scheuer die Rote Karte und wurde disqualifiziert.