Saasemer Winterspektakel in der Partnerstadt

Das vergangene Wochenende verbrachte die U13 der TSG 91/09 Lützelsachsen bei der Fußballmannschaft der französischen Lützelsachsener Partnerstadt Varces-Allières et Risset. Dabei waren die Kinder und Trainer in Gastfamilien untergebracht, trotz der einen oder anderen Sprachbarriere lernten sich die Nachwuchskicker dadurch schnell kennen.

Los ging es für die Saasemer Reisegruppe aus Spielern, Trainern, dem Abteilungsleiter der TSG Lützelsachsen, Gültekin Isci, und dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Lützelsachsen am Freitagmorgen. Nach der etwa zehnstündigen Busfahrt wurden die Kinder dann den Familien der französischen Fußballer zugeordnet und noch bevor alle wieder erschöpft in die Betten fielen, wurden bereits die ersten Kontakte geknüpft. Die Jugendlichen versuchten, sich auf Französischen, Deutsch, Englisch oder notfalls auch mithilfe der gängigen Übersetzer-Apps zu unterhalten.

Freundschaftsspiel endet 2:7

Der Samstagmorgen begann dann mit einem Freundschaftsspiel zwischen den beiden Teams, welches der französische FC Vallée de la Gresse klar mit 7:2 für sich entschied. Danach folgten noch ein Ausflug in die Trampolinhalle und ein gemeinsames Pizzaessen.

Am Sonntag stand dann das Hallenturnier des FCVG auf dem Programm. Hier gab es bereits in der Gruppenphase den ersten "internationalen Vergleich" zwischen dem FCVG I und der TSG Lützelsachsen II, den die Saasemer jedoch erneut verloren. Im Viertelfinale konnte dagegen die erste TSG-Mannschaft gegen den FCVG II mit 2:0 gewinnen. Während des gesamten Turniers, aber vor allem während der K.o.-Runde wurde es bei jedem Spiel der Heimmannschaft und auch der Saasemer immer wieder laut in der Halle, da die beiden befreundeten Vereine sich gegenseitig immer wieder anfeuerten und Siege gemeinsam bejubelt wurden.

Traumfinale geht an die Gastgeber

Am Ende kam es tatsächlich zum Traumfinale zwischen dem FCVG I und der TSG Lützelsachsen I. In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich nun wieder der FCVG mit 1:0 durchsetzen. Die Saasemer waren zwar enttäuscht über die Niederlage, freuten sich aber gleichzeitig für ihre französischen Freunde. Nach einem letzten gemeinsamen Abendessen – bei dem sowohl Gültekin Isci, als auch die D-Jugend-Trainer Brian Davidson und Jan Kuchenbecker ihre Freunde zum Saasemer Sommerturnier einluden – und einer letzten Nacht in den Familien, folgten am Montagmorgen ein emotionaler Abschied und die Heimfahrt der Lützelsachsener.