Saisonhöhepunkt für TVW am Samstag in der Kreissporthalle

Nachdem die Bundesliga-Faustballer des TV Wünschmichelbach die 2. Bundesliga West mit dem Vizemeistertitel abgeschlossen haben, findet mit dem Aufstiegsturnier am Samstag das Highlight dieser Saison in der Weinheimer Kreissporthalle statt. Das Aufstiegsturnier für die 1. Bundesliga Süd wird als Eintagesturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Qualifiziert haben sich dafür die jeweils beiden besten Mannschaften aus der 2. Bundesliga West und der 2. Bundesliga Süd.

Zwei klare Aufstiegsanwärter

Aus dem Süden kommt der TV Stammheim als Staffelsieger zu den Aufstiegsspielen. Die Bilanz der Stuttgarter ist sehenswert und zugleich makellos: Bei zehn Teilnahmen an Aufstiegsspielen zur 1. Bundesliga wurde jedes Mal der Aufstieg geschafft. Auch dieses Jahr soll dieser realisiert werden, um nächste Hallensaison in die 27. Erstligasaison des Vereins starten zu können. In letzter Sekunde schob sich der NLV Vaihingen noch auf den zweiten Tabellenplatz der Südstaffel und qualifizierte sich somit ebenfalls für die Aufstiegsspiele. Ausschlaggebend waren zwei 2:3-Niederlagen des bis dato Tabellenführers TV Segnitz. Der NLV ist insbesondere 2024 ungeschlagen und kommt mit einer Serie von zehn Siegen am Stück nach Weinheim. Ziel der Mannschaft ist der direkte Wiederaufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse, nachdem man letzte Hallensaison knapp abgestiegen war.