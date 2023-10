Sara Bechter ist die überragende Heberin zum Zweitligastart

Starkes Comeback von Nützel

Nanina riss erstmals 63 und stieß 80 kg, was 75 Punkte ergab. Nicole, bereits seit 25 Jahren im Team und mittlerweile 44-jährige Mutter zweier erwachsener Kinder, hat sich nach einer Schulteroperation wieder in Hochform trainiert und möchte ihren Stammplatz zurück. Mit sechs gültigen Versuchen (58 kg im Reißen, 71 kg im Stoßen) holte sie 82 Punkte und gewann viel Respekt im Sportpark. Laura Kohler war ebenfalls in Topform und holte mit 70 beziehungsweise 85 kg 102 Punkte, was sie zur zweitbesten Athletin machte. Die drei Frauen brachten den AC schon im ersten Block in Führung.