Schlechteste Saisonleistung der TSG 1862/09 kostet die Tabellenführung

Mit einem Heimsieg hätte die TSG 1862/09 Weinheim am Samstag wieder die Tabellenführung der Fußball-Verbandsliga übernommen. Daraus wurde nichts. Und ganz ehrlich – verdient wäre das auch nicht gewesen. Die Weinheimer Fußballer kamen über ein 1:1 gegen Aufsteiger FC Bammental nicht hinaus. Das passte zu diesem verregneten Samstagnachmittag und setzte einen Trend fort. Die TSG 1862/09 ruft ihr Potenzial nicht ab. Waren es in den vergangenen Spielen die vergebenen Chancen, ließen es die Weinheimer in ihrer bislang schwächsten Saisonleistung an Grundsätzlichem vermissen.