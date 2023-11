Es ist ein beängstigender Trend. Aus den vergangenen neun Spielen in der 3. Liga hat der SV Waldhof nur sechs Punkte geholt (1 Sieg/3 Unentschieden/5 Niederlagen). Und beim 0:0 gegen Schlusslicht MSV Duisburg am Sonntag funktionierten selbst die einfachsten Dinge nicht mehr. In der Offensive herrschte mangels Konzept und Positionsspiel die totale Ratlosigkeit, die Zahl der Fehlpässe ohne Not und technischen Fehler stieg schon wieder in ungesunde Höhen. Es wurde geholzt, gebolzt und gestümpert. Nach dem 2:1-Sieg des Halleschen FC am Sonntagabend gegen Viktoria Köln steht der SVW wieder auf einem Abstiegsplatz. Schreitet der SV Waldhof sehenden Auges in den Untergang? Die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen.