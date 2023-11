Selbstbewusste Heddesheimer wollen siebten Sieg im siebten Spiel

Der Erfolg ist da, das Selbstvertrauen groß und die Stimmung gut: Die Handballer der SG Heddesheim schwimmen in der Badenliga auf einer Erfolgswelle und wollen diese am Samstag (18 Uhr) in Plankstadt weiter ausbauen. „Die Mannschaft ist überzeugt von dem was wir spielen, zudem sind wir in der Breite gut besetzt“, sagt Trainer Frank Schmitt, der in Plankstadt eine knifflige Aufgabe erwartet: „Plankstadt spielt eine sehr stabile Runde, ist zu Hause mit den Zuschauern im Rücken sehr gefährlich.“ Vor heimischer Kulisse sind die Wölfe in der aktuellen Runde noch ungeschlagen, liegen nach sieben Spieltagen auf Platz drei. Großes Augenmerk muss die Heddesheimer Defensive auf Julian Maier legen, der bisher in fünf Partien 52 Treffer erzielte. Mit einer Bilanz von sechs Siegen aus den ersten sechs Begegnungen fahren die SG-Löwen allerdings mit breiter Brust nach Plankstadt.