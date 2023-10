SG Heddesheim ist im Derby gegen Birkenau Favorit

Während die SG Heddesheim vor Selbstvertrauen strotzt, will der TSV Birkenau nach zwei Niederlagen in der Handball-Badenliga zurück in die Erfolgsspur. Im Derby gegen die SG-Löwen am Samstag (18.30 Uhr) sieht Trainer Timo Baumann seine Mannen allerdings nur als Außenseiter: „Heddesheim ist perfekt gestartet, hat derzeit einen Lauf und ist der Favorit in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz ist es ein Derby, das wir gewinnen möchten.“