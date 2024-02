SGL geht mit viel Rückenwind ins Heimspiel

Die Roten Teufel der SG Leutershausen erwarten zum nächsten Heimspiel der 3. Handball-Bundesliga am Samstag ab 19.30 Uhr die Salamander aus Kornwestheim. Der hohe Sieg bei der TGS Pforzheim beflügelt die Bergsträßer. Doch ein Spaziergang wird das Heimspiel morgen sicher nicht, aber das gilt für alle Spiele der 3. Liga. Dennoch geht die SGL mit viel Optimismus in die Partie.

„Die Mannschaft ist gut drauf“, schmunzelt SGL-Coach Thorsten Schmid, der froh ist, dass die Personalien für die kommende Saison geklärt sind. Dafür gibt es nach dem 31:17-Erfolg in Pforzheim auch Grund genug. Zumal fast alle Bord sind; Kevin Bitz allerdings ist noch krank, hinter seinem Einsatz am Samstag steht noch ein Fragezeichen. Und auch Luca Mastrocola hat sich von dem Foul im Spiel gegen Pforzheim nicht erholt. „Er hat durch den Schlag ins Gesicht eine Gehirnerschütterung erlitten“, berichtet der Trainer, der nicht von Mastrocolas Einsatz ausgeht. TGS-Kreisläufer Davor Sruk hatte dafür die Rote Karte kassiert.

Für Schmid gilt Kornwestheim weiterhin als eine der besseren Mannschaften in der Liga. In der Hinrunde waren die Roten Teufel jedoch überlegen und besiegten im Auswärtsspiel die Salamander mit 34:30. Kornwestheim liegt derzeit auf dem achten Tabellenplatz, die SGL auf dem fünften. Wobei hier weiterhin die Spiele gegen Erlangen fehlen. Die SGL hofft jedenfalls beim Heimspiel am Samstag auf die breite Unterstützung der Fans. In einer vollen Halle mit vielen Trommeln und euphorischer Stimmung gewinnt es sich einfach besser. Die Dauerkartenbesitzer des TVG Großsachsen, der erst am 2. März in der Abstiegsrunde der Oberliga wieder spielt, haben, wie bei allen verbleibenden Spielen, freien Eintritt. feh