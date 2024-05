SGL hat den Vizetitel im Visier

Die SG Leutershausen empfängt am Samstag zu ihrem vorletzten Heimspiel dieser Saison die Rhein-Neckar Löwen II. Spielbeginn in der Heinrich-Beck-Halle ist um 19.30 Uhr. „Wir wissen nicht genau, was personell auf uns zukommt“, erklärt SGL-Trainer Thorsten Schmid vor der Partie gegen die Junglöwen. Die Gäste sind eine Wundertüte, denn als Bundesliga-Reserve ist der Kader breit und besteht aus vielen jungen Spielern, die sich für mehr empfehlen wollen.

Künftige S3L-Spieler als Gegner

„Unsere Neuzugänge Maximilian Kessler und Fabian Schwarzer sind sicher dabei“, vermutet Schmid und geht davon aus, dass die künftigen S3L-Spieler zeigen wollen, was sie können. Nach dem denkbar knappen 32:31-Sieg im Hinspiel, soll nun in der eigenen Halle erneut ein Sieg her. „Wir wollen unsere letzten Heimspiele unbedingt gewinnen, schon für unsere herausragenden Fans. Und vielleicht auch das Spiel in Neuhausen/Filder. Wir haben es in eigener Hand, den zweiten Platz zu verteidigen.“ Die SGL will einfach noch mal „alles geben.“