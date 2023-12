SGL kämpft sich auf Platz drei und wahrt Chancen im Meisterkampf

„Heisemer Jungs, Heisemer Jungs!“, sang der Fanclub Rote Teufel von der Tribüne und die Mannschaft bedankte sich bei 400 stehenden Zuschauern mit der Welle. Was leistbar ist, wenn ein Mannschaftsgefüge stimmt und wenn jeder weiß, dass er gebraucht wird – das demonstrierten die Handballer der SG Leutershausen in ihrem letzten Heimspiel des Jahres. Fast über die gesamte Spieldauer lagen die Bergsträßer gegen den TSV Neuhausen/Filder in Rückstand, ehe sie mit unglaublicher Energieleistung doch noch ihren jetzt dritten Platz in der Südgruppe der 3. Handball-Bundesliga bestätigten.