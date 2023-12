SGL will noch einmal einen raushauen

Die SG Leutershausen will am Samstag ihr bislang starkes Jahr in der 3. Handball-Bundesliga krönen und hofft im abschließenden Spiel beim VfL Pfullingen auf einen Sieg. Eine Herausforderung, denn einige Spieler sind immer noch angeschlagen. „Das ist das letzte Spiel vor der Weihnachtspause und das wollen wir jetzt auch gewinnen“, ist SGL-Coach Thorsten Schmid aber zuversichtlich. Einfach wird es nicht, denn Yessine Meddeb fehlt mit seinem Bänderriss weiterhin. Auch hinter dem Einsatz von Kevin Bitz (Bild: Marco Schilling), der wegen Kniebeschwerden in dieser Woche noch nicht trainieren konnte, steht noch ein Fragezeichen. „Ich hoffe, dass Luca Mastrocola einige Minuten mitspielen kann, um wieder reinzukommen“, sagt Schmid.