Sharks der BG Viernheim/Weinheim wahren ihre weiße Weste

Es war das erwartet schwere Spiel für die BG Viernheim/Weinheim, die in eigener Halle den TSV Buchen in der Basketball-Oberliga empfingen. Coach Robin Zimmermann schickte gegen die bislang ebenfalls ungeschlagenen Gäste mit Lohrke, Bregulla, Habrich und den Hoffmann-Brüdern eine Starting Five aufs Feld, die direkt aufs Tempo drückte und schnell mit 10:2 in Führung ging. Der Vorsprung hielt bis zum Ende des ersten Viertels (17:11), dann aber machten die Gäste klar, dass sie die Punkte den Sharks nicht so einfach überlassen wollten.