Sharks machen den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga

Die BG Viernheim/Weinheim ist ihrem Traum von Aufstieg in die Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg wieder einen Schritt näher gekommen. Die Auswärtshürde in der Oberliga beim abstiegsbedrohten Team des USC Freiburg II meisterten die „Sharks“ nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän und gewannen letztlich hochverdient mit 86:58.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, Heideberger TV, beträgt weiterhin vier Punkte, der Dritte, USC Heidelberg III, liegt acht Zähler hinter den Sharks. Und auch die Korb-Differenz spricht inzwischen klar für die Ballgemeinschaft: Die Sharks kommen hier auf ein Plus von 302, für den Heidelberger TV steht lediglich ein Plus von 195 Körben zu Buche.

Der Start in die Partie im Breisgau misslang der BG am Wochenende allerdings völlig. Nach sechseinhalb Minuten stand es 19:5 für die Hausherren und Coach Robin Zimmermann musste reagieren. Es bedurfte einiger Wechsel, doch so langsam fanden die Sharks in die Partie, zum Ende des ersten Viertels hatten sie den Rückstand bereits auf 21:14 halbiert. Im zweiten Viertel legte die BG Viernheim/Weinheim dann jedoch richtig los. In einer Aufstellung mit fünf Guards – Julius Hoffmann, Jannick Schwarz, Dante Aruna, Isaac Grimley und Marcel Müller – spielte man nun eine äußerst druckvolle Ganzfeldpresse, auf die die Breisgauer überhaupt keine Antwort fanden. Einfache Ballgewinne und schnelle Angriffe führten rasch zur ersten BG-Führung im zweiten Viertel (24:25, 13. Minute). Bis zur Halbzeit schraubte die BG den Vorsprung auf 44:37, offensiv getragen vor allem von Julius Hoffmann und Marcel Müller. Beide verbuchten in der ersten Halbzeit jeweils bereits 15 Punkte.