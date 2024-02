Sharks machen TSG-Halle zum Haifischbecken

Überhartes Einsteigen

Die BG war auch nach der Pause deutlich schneller und zeigte gefällige Spielzüge. Ladenburg wehrte sich mit hartem Einsatz, was zu vielen Fouls und immer wieder zu Freiwürfen führte. Leider kam es durch eine sehr harte Aktion zu einem Sturz von Aufbauspieler Leon Bregulla, der dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Das änderte aber nichts an den Kräfteverhältnissen: Zum Ende des dritten Viertels stand es 65:46 für die BG, nach 40 Minuten 87:65 vor 80 Zuschauern.

Der Traum vom direkten Aufstieg in die Regionalliga 2 darf also weiter geträumt werden. Nächsten Samstag müssen sich die Sharks dafür aber in Freiburg weiter durchbeißen. ok