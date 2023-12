Sharks sind bereit für das Spitzenspiel

Mit einem letztlich deutlichen 82:49-Sieg erledigte die BG Viernheim/Weinheim ihre Pflichtaufgabe beim Drittletzten TSV Wieblingen II und verteidigte somit die Tabellenführung in der Oberliga. Dabei kamen die Sharks in Wieblingen nur schwer in die Gänge – eventuell auch der Tatsache geschuldet, dass Coach Robin Zimmermann noch auf dem Weg in die Halle war, der Rückweg vom U18-Spiel in Reutlingen dauerte länger als geplant.

In der Halbzeitpause beschworen Team und Trainer nochmals, im zweiten Spielabschnitt schneller spielen zu wollen. Dies setzten sie auf dem Feld jetzt auch mustergültig um. Mit dem Tempobasketball der Sharks konnte Wieblingen nicht mitgehen und so erzielten die Gäste 52 Punkte in der zweiten Halbzeit. Besonders Leon Bregulla drückte extrem aufs Tempo und war mit 20 Punkten und einigen Assists kaum zu halten. Die beiden Hoffmann-Brüder sorgten für die nötigen Dreier aus der Distanz, alle in der zweiten Halbzeit erzielt, und alle aus dem Fastbreak heraus. So betrug der Vorsprung der BG nach dem dritten Viertel bereits über 20 Punkte (56:34), und sollte auch im letzten Viertel noch weiter ausgebaut werden, sodass am Ende ein deutlicher 82:49-Sieg zu Buche schlug. Am nächsten Samstag steht das Spitzenspiel in der TSG-Halle gegen den Tabellenzweiten TV Heidelberg an. jr